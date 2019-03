Weist die Stadt Zürich in ihrer Rechnung ein Defizit aus, wird das Loch in der Kasse zunächst mit dem Eigenkapital gestopft. Die Bilanz ist also weiterhin ausgeglichen. Ein Bilanzfehlbetrag entsteht erst dann, wenn jegliches Eigenkapital der Stadt Zürich aufgebraucht ist. Stand März 2019 beträgt das Eigenkapital der Stadt Zürich 1,276 Milliarden Franken.