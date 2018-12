Ferngesteuerte Drohnen stören seit Mittwoch den Flugverkehr in London. Könnte Ähnliches auch in Zürich passieren?

In der Schweiz gilt eine Flugverbotszone rund um Flughäfen von fünf Kilometern. In Gatwick beträgt diese bloss einen Kilometer. Aber auch in der Schweiz könnte mit einer ferngesteuerten Drohne in die Flugverbotszone hineingeflogen werden. Wenn etwas Ähnliches in Zürich passieren würde, dann müsste zuerst geklärt werden, wo das passiert ist und wo diese Drohnen sind, sagt Flughafensprecherin Sonja Zöchling. Denn anders als in Gatwick hat es am Flughafen Zürich drei Pisten.

Sonja Zöchling Sprecherin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sonja Zöchling ist Mediensprecherin der Flughafen Zürich AG.

Wie können Sie als Flughafen merken, dass Drohnen kommen ?

Wir als Flughafen Zürich haben kein Überwachungssystem. Die grossen Drohnen, ab 500 Gramm, sind registriert. Und diese kann die Flugsicherung orten. Die leichteren sind nicht registriert. Diese müsste man sehen.

Was läuft aktuell am Flughafen Zürich in Sachen Drohnen?

In einer Arbeitsgruppe – mit Beteiligung von Flugsicherung, Flughafen und Kantonspolizei – haben wir eine breit abgestützte Risikoanalyse durchgeführt. Und wir versuchten herauszufinden, ob es Handlungsbedarf gibt. Die Arbeitsgruppe formulierte das Minimalziel, dass in unmittelbarer Nähe des Flughafenzauns das Betreiben von Drohnen verboten sein sollte. Ausnahmen sollte es auch für kleine Drohnen nur dann geben, wenn eine ausdrückliche Zusicherung der Flugsicherung und der Flughafenbetreiberin vorliegt.

Das heisst: Der Flughafen Zürich fordert ein Verbot von Drohnen in Flughafennähe?

Wir fordern eine griffigere Regelung auch für kleinere Drohnen, die nicht registriert sind. Dort sollte man strenger sein. Das heisst: Auch die kleineren Drohnen müssten sich anmelden, wenn sie in den Sperrgürtel hineinfliegen wollen. Und sie müssten für diese Flüge eine Bewilligung der Flugsicherung oder des Flughafens haben.