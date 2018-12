Bruno Stefanini war ein besessener Sammler. Seiner Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) gehören nicht nur bedeutende Kunstwerke, sondern auch historische Objekte wie das Sterbebett Napoleons oder der Rolls Royce der Schauspiel-Ikone Greta Garbo. Dazu besitzt die Stiftung vier Schlösser.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Seltene Gelegenheit Kunstmuseum Bern ermöglicht Einblicke in die Schatzkammer der Stefanini-Stiftung

Reich geworden ist der Sohn eines italienischen Einwanderers aber mit Immobilien. Allein in Winterthur gehörten ihm fast hundert denkmalgeschützte Gebäude. In der Öffentlichkeit zeigte sich Bruno Stefanini nur selten. Schlagzeilen machte in den letzten Jahren aber der Machtkampf um seine Stiftung. Der Streit ging bis vor Bundesgericht, das ihn im Sommer 2018 zugunsten von Stefaninis Nachkommen entschied.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vielseitige Persönlichkeit Ein biografischer Rundgang durch das Winterthur des Bruno Stefanini

Nun ist der Sammler und Mäzen im Alter von 94 Jahren verstorben. Er sei am Freitagmorgen friedlich eingeschlafen, bestätigte die SKKG eine Meldung der Zeitung «Landbote».