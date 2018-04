Das Universitätsspital behandelte im vergangenen Jahr 42'032 stationäre Patientinnen und Patienten, 2,4 Prozent mehr als 2016.

Auch die Zahl der ambulanten Behandlungen ist gestiegen, wie die Spitalleitung an der Jahresmedienkonferenz am Donnerstag bekannt gegeben hat.

Der Reingewinn für das Jahr 2017 beträgt 79 Millionen Franken.

Dass das Zürcher Universitätsspital überhaupt wachsen konnte, sei keine Selbstverständlichkeit, hiess es an der Medienkonferenz. «Bei den engen Platzverhältnissen ist das Wachstum im stationären Bereich nur dank Verbesserungen bei der Auslastung und den Prozessen möglich», so die Spitalleitung.

Das Spital hofft auf Gesamterneuerung

Das Spital erfülle im ambulanten Bereich eine wichtige Aufgabe. Dazu gehörten insbesondere die Notfallversorgung, die zunehmend spezialisierten Behandlungen sowie die langjährigen Behandlungen im Zusammenhang mit komplexen Eingriffen wie zum Beispiel Transplantationen.

Legende: Keystone

Damit all dies auch in Zukunft möglich bleibe, sei das Universitätsspital auf «eine Modernisierung der Infrastrukturen angewiesen». Die Planung für die Gesamterneuerung sei weitgehend auf Kurs. Als erster Schritt soll 2019 der Trakt mit Schwerpunkt Brandverletztenstation und plastische Chirurgie in Betrieb genommen werden.