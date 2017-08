Auch der neuste Bericht des Flughafens Zürich zeigt: In der Nacht werden die zulässigen Lärmwerte in den Kantonen Zürich, Aargau und Schaffhausen immer wieder überschritten. Nun verlangt das Bundesamt vom Flughafen konkrete Anpassungen.

Das Wichtigste in Kürze

Ab 23 Uhr dürften am Flughafen Zürich pro Jahr rund 500 Flugzeuge starten. Tatsächlich waren es 2015 aber fast 1800 Maschinen, die nach elf Uhr nachts abhoben.

Betroffen sind die Kantone Schaffhausen, Aargau und Zürich.

Bis Ende Jahr muss die Flughafen Zürich AG dem Bundesamt für Zivilluftfahrt Lösungen präsentieren, wie der nächtliche Lärm reduziert werden soll.

Nach dem Grounding der Swissair erwarteten die Experten einen Rückgang der Flüge am Flughafen Zürich. Doch es kam anders. Der Flugbetrieb ist markant gestiegen statt gesunken. Und mit den Flugbewegungen auch der Lärm.

Besonders betroffen sind das Limmat- und Reusstal im Kanton Aargau sowie der Süden des Kantons Zürich. Urs Holderegger vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl): «Das hängt zum Teil mit dem schlechten Wetter zusammen. Wenn es wetterbedingt nicht möglich ist, über Osten anzufliegen, muss man auf den Süden ausweichen.» Ausserdem würden häufiger Langstreckenflugzeuge eingesetzt, was im Norden und Osten des Flughafens zu mehr Lärm führe.

Höhere Lärmgebühren, leisere Maschinen

Das Problem ist nicht neu, doch die neusten Zahlen unterstreichen das alte Problem. Nun muss der Flughafen bis Ende Jahr konkrete Massnahmen präsentieren, wie er die Anwohner entlasten will.

Das Bazl sieht als Möglichkeiten zum Beispiel eine Erhöhung der Lärmgebühr. Diese Strafe fällt an, wenn eine Airline in der Ruhezeit am Flughafen landen will. Ausserdem hoffen alle auf den technischen Fortschritt. Die neuen Flugzeuge seien viel leiser, weshalb sie die Bewohner weniger stören.