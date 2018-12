Die Zahl der Übernachtungen in Zürich im Dezember ist in den letzten fünf Jahren um ein Fünftel gestiegen.

Leuchtende Lichterketten über dem Weihnachtsmarkt am Bellevue, geschmückte und funkelnde Christbäume, ein Engel des «Määrlitrams», der singende Weihnachtsbaum und ein sich drehendes Karussell: Das sind Bilder in einem Video von Zürich Tourismus aus der aktuellen Kampagne. Zürich sei einfach zauberhaft zur Weihnachtszeit, heisst es dazu.

Für Zürich und die Region wird die Weihnachtszeit immer wichtiger.

Auch im Ausland hat Zürich Tourismus in den letzten Jahren viel Werbung gemacht. Das hat gewirkt. Die Zahl der Hotelübernachtungen im Dezember ist in den Jahren 2013 bis 2017 um 29 % gestiegen, erklärt Ueli Heer, Sprecher Zürich Tourismus, auf Anfrage des Regionaljournals Zürich Schaffhausen.

Zürich bietet viel in der Weihnachtszeit

Die Limmatstadt sei attraktiv, mit ihren Weihnachtsmärkten am Bellevue, beim Hauptbahnhof oder im Niederdorf. Und auch die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» an der Bahnhofstrasse. Auch wenn die Tradition der Weihnachtsmärkte in Zürich noch relativ neu ist, so verzaubert Zürich in der Weihnachtszeit doch immer mehr Touristen.