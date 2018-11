Beate Breidenbach hat Violine, Slawistik und Musikwissenschaft studiert in Novosibirsk, Berlin und St. Petersburg. Sie wirkte als Dramaturgie-Assistentin am Stadttheater Bern, an der Staatsoper Berlin und an der Staatsoper Stuttgart. Als Musikdramaturgin war sie am Theater St. Gallen und am Theater Basel engagiert. Seit 2006 ist sie in dieser Funktion am Opernhaus Zürich tätig. Beate Breidenbach arbeitet unter anderem mit Calixto Bieito, David Hermann und Dmitri Tcherniakov zusammen.