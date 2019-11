Im ganzen Kanton Schaffhausen gibt es weder einen Stand- noch einen Durchgangsplatz für Fahrende. Die SP wollte nun die Schaffhauser Stadtregierung dazu bringen, mit gutem Beispiel voranzugehen und dem Kanton bei der Suche nach einem geeigneten Standort Hand zu bieten. «Das ständige Aufschieben der Problematik ist unhaltbar», sagte Nino Zubler (SP).

«Hausaufgabe gemacht»

Stadtrat Simon Stocker (AL) erklärte allerdings, dass die Stadt ihre Hausaufgaben längst gemacht habe. Sie habe sogar mehrere Standorte für Fahrende geprüft. Diese hätten sich dann aber als nicht geeignet erwiesen. Sie seien entweder nicht zonenkonform oder nicht langfristig verfügbar gewesen.

«Auf dem Land sinnvoller»

Die bürgerlichen Parteien und Teile der Mitte lehnten das Postulat ab. Es gebe in ländlichen Gemeinden grössere Landreserven als in der Stadt. «Auch wegen der höheren Bevölkerungsdichte in der Stadt sind solche Standplätze in ländlichen Gebieten sinnvoller», meinte Susanne Kobler (SVP).

Das Parlament stellte sich mit 18 zu 15 Stimmen gegen den Vorstoss.