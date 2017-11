Predigtpreis

Der Predigtpreis wird am 22. November, am Buss- und Bettag, in der Schlosskirche Bonn vergeben. Den Preis gibt es seit 2000. Es gibt jeweils zwei Kategorien: Lebenswerk und beste Predigt. Thomas Muggli ist 1962 geboren. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Seit 1996 ist er Pfarrer in Bubikon. Zuvor wirkte er in Buchberg SH.