Eine Frauen-Clique hat im vergangenen März im Kanton Zürich eine 21-jährige Kollegin stundenlang gequält, erniedrigt und sexuell genötigt.

Nun sind die vier Frauen am Bezirksgericht Bülach unter anderem wegen mehrfacher sexueller Nötigung und Entführung zu Gefängnisstrafen verurteilt worden.

Das Opfer hatte eine der Frauen bei den Behörden als schlechte Mutter angeschwärzt.

Die vier Frauen – alle zwischen 23 und 29 Jahren alt – wurden zu teilbedingten Haftstrafen zwischen 28 und 44 Monaten verurteilt. Zwei von ihnen erhalten zudem fünf Jahre Landesverweis. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Die Tat fand im März 2019 statt. Die mutmasslichen Täterinnen lockten das Opfer am Abend auf einen Parkplatz in Kloten ZH und packten es in ein Auto. Während der ganzen Nacht wurde die Frau in einem Waldstück und später in der Wohnung einer Täterin gequält.