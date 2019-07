Es ist ein ungewöhnliches Szenario, das sich am Donnerstag über Mittag auf dem Zürcher Helvetiaplatz abgespielt hat: Eine kleine Gesellschaft in eleganter Garderobe sitzt an einer festlich gedeckten Tafel und isst mit Besteck und Geschirr aus Plastik.

Das aussergewöhnliche Bankett war eine Aktion der Umweltorganisation Greenpeace. Sie lancierte den ersten nationalen «Refill Day» - eine Aktion gegen Einwegverpackungen und gegen die Abfallberge.

Die noble Tupperware-Party als Umweltaktion

Die Umweltorganisation will mit diesem Tag auf unsere Wegwerfkultur aufmerksam machen. Mit der Take-Away-Verpflegung würden tonnenweise Verpackungen im öffentlichen Raum weggeworfen. «Das geht auch anders», sagt Philipp Rohrer von Greenpeace Schweiz gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen».

Und die Lösung sei einfach: statt das Essen mit der Take-Away-Verpackung kaufen, mit dem eigenen Tupperware zum Take-Away. Und nach dem Essen das Mehrweg-Plastikgeschirr waschen und wiederverwenden.

Grossstädte sind Abfallsünder

Die Zahlen sind eindrücklich: Pro Tag werden in der Schweiz eine Million Take-Away-Verpackungen weggeworfen. Das enspricht 30 Tonnen Abfall pro Tag. Betroffen sind vor allem die Städte; dort ist die Take-Away-Kultur ausgeprägt und wird häufig genutzt.

Die Stadtreinigung sammelt nach einem schönen Wochenende rund um den Zürichsee 12 Tonnen Abfall zusammen.

Daniel Eberhard, Mediensprecher von Entsorgung und Recycling Zürich belegt es mit Zahlen: «Die Stadtreinigung sammelt rund um den See nach einem schönen Wochenende rund 12 Millionen Tonnen Abfall». Auffallend sei zudem, dass die Take-Away-Behälter immer grösser würden und die Abfallkörbe verstopften.