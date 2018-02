Es ist eine neue Variante, mit welcher Internetbetrüger nun die Kunden der Post ins Visier nehmen. Mit der so genannten Phishing-Methode kommen sie an die Passwörter der Benutzerkonten und bestellen damit dann Waren in Onlineshops.

So funktioniert Phishing Beim so genannten Phishing versuchen Betrüger, über gefälschte Webseiten oder E-Mails an persönliche Daten eines Internetbenutzers zu gelangen. Die Betrüger fälschen dazu Websites oder E-Mail-Absender und täuschen ihre Opfer gezielt. Dabei wird unter einem Vorwand auf die gefälschte Webseite gelockt und der Nutzer dazu aufgefordert, sein Benutzerkonto neu zu verknüpfen. So gelangen die Betrüger an die vertraulichen Daten. Mit den erhaltenen Daten können Betrüger dann Konten leerräumen oder Käufe im Internet tätigen.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, sind im Kanton Zürich bereits hunderte Fälle dieser neuen Masche bekannt geworden. In hunderten Fällen bestellten die Betrüger also in Onlineshops Waren gegen Rechnung. Sobald die Versandbestätigung der Post eintrifft, leiten die Betrüger das Paket an eine andere Adresse um – oft an eine Hoteladresse im Ausland. Während das Paket zu den Betrügern geht, erhält der betroffene Kunde die Rechnung.