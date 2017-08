Streit ums Geld Sozialhilfestopp für Vorläufig Aufgenommene?

Heute, 17:41 Uhr

Mirjam Fuchs

Ausländer, die trotz abgewiesenem Asylentscheid nicht in ihre Heimat zurück können, sollen im Kanton Zürich künftig nur noch Asylfürsorge erhalten. So will es der Kantonsrat. Das Stimmvolk hat nun das letzte Wort.