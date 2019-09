Asiatische Tigermücken tauchen in Schaffhausen auf

Im Kanton Schaffhausen sind erstmals Asiatische Tigermücken aufgetaucht. Wie das Interkantonale Labor in einer Mitteilung schreibt, meldete jemand aus der Bevölkerung den Fund.

Schaffhausen bittet die Bevölkerung um Mithilfe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Das Interkantonale Labor rechnet damit, dass die gefunden Tigermücken nicht die Einzigen im Kanton Schaffhausen sind. Es bittet daher, mögliche Funde zu melden: Unterscheidungsmerkmale zu anderen Mücken finden Sie auf der Webseite der Schweizerischen Mückenzentrale. , Link öffnet in einem neuen Fenster

Einen verdächtigen Fund können Sie bei der Schädlingsprävention und -beratung der Stadt Zürich , Link öffnet in einem neuen Fenster melden.

melden. Alternativ können Sie das Interkantonale Labor per E-Mail (roman.fendt@ktsh.ch) oder telefonisch (052 632 75 30) kontaktieren.

Experten haben den Fundort in der Stadt Schaffhausen inzwischen grosszügig auf Eier und Larven abgesucht. Asiatische Tigermücken bewegen sich lediglich in einer Zone von rund 100 Metern, nachdem sie geschlüpft sind. Wasserstellen wie beispielsweise Gullys haben die Experten mit einem biologischen Wirkstoff gegen Mückenlarven behandelt. Die Anwohner wurden über die Massnahmen informiert.

Bild 1 / 2 Legende: Die Asiatische Tigermücke ist schweizweit auf dem Vormarsch. imago images / blickwinkel Bild 2 / 2 Legende: Dieses Exemplar ist in der Stadt Schaffhausen aufgetaucht und wurde vom Interkantonalen Labor untersucht. ZVG Interkantonales Labor

Die Asiatische Tigermücke wurde bereits in den Kantonen Zürich, Graubünden, Tessin und Basel sowie im Süddeutschen Raum gefunden. Ursprünglich stammt die Mücke aus Asien. Sie kann tropische Viruserkrankungen wie das Denguefieber übertragen. Dafür müsste sie aber zuvor einen infizierten Menschen gestochen haben, was bisher in der Schweiz nicht vorgekommen ist. Wie das Interkantonale Labor schreibt, ist die Ansteckungsgefahr «praktisch Null».

Ungemütliche Zeitgenossen

Die Asiatische Tigermücke ist allerdings lästig: Ihre Stiche sind schmerzhafter als jene von einheimischen Stechmücken und können allergische Reaktionen auslösen. Folgende Tipps können helfen, dass sich die Tiere nicht weiter ausbreiten: