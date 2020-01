«Boeing 747 - this is Magic of America»

Es ist sieben Uhr morgens, und es herrscht Hochbetrieb auf der Besucherterrasse des Flughafens Zürich. Daunenjacke an Daunenjacke stehen die «Planespotter» am Geländer. Fünf Franken haben sie bezahlt, um einen exklusiven Blick auf Flugzeuge zu erhaschen und sie abzuknipsen. Flugzeuge, die sich sonst nicht am Flughafen Zürich blicken lassen. Edle Businessjets, Regierungsflugzeuge und natürlich die Air Force One. Dafür sind sie alle gekommen. Aus der Zentralschweiz, St. Gallen, aber auch aus England, den Niederlanden und aus Polen.

Legende: Kurz vor sieben Uhr morgens stehen Dutzende Menschen in der Schlange, um auf die Zuschauerterrasse zu gelangen. SRF

Für die «Planespotter» ist der Morgen am Flughafen Zürich etwas Einmaliges, denn andere Flughäfen liessen solche Blicke eher nicht zu, erzählt ein «Planespotter» aus Deutschland.

Andere Flughäfen riegeln alles ab, der Flughafen Zürich macht genau das Gegenteil.

Kurz vor halb Neun ist es soweit. US-Präsident Donald Trump landet mit der Air Force One in Zürich-Kloten.

Legende: Das Warten hat sich gelohnt. Eine der beiden Air Force One - Maschinen fährt direkt an der Zuschauerterrasse vorbei. SRF

Besonders lange können die «Planespotter» die Air Force One nicht abknipsen. Sie rollt zwar nahe an der Besucherterrasse vorbei, verschwindet dann aber relativ schnell aus dem Blickfeld. Wenige Minuten später fliegt der US-Präsident mit einer eigenen Helikopterflotte in Richtung Davos.