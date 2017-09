Im Kanton Zürich halten sich noch knapp 600 abgewiesene Asylbewerber auf. Ende 2012 waren es mehr als doppelt so viel.

Im Kanton Zürich halten sich immer weniger abgewiesene Asylbewerber auf. Sicherheitsdirektor Mario Fehr führt dies auf drei Faktoren zurück:

Schärfere Regeln: Seit dem 1. Februar erhalten abgewiesene Asylbewerber nur noch finanzielle Unterstützung, wenn sie sich zu bestimmten Zeiten in der ihnen zugewiesenen Unterkunft aufhalten. Die Nothilfe beträgt zwischen acht bis zehn Franken pro Tag.

Bessere Beratung: Das Migrationsamt und das Sozialamt führen seit Anfang Jahr gemeinsame Ausreisegespräche mit Rückkehrberatung durch.

Härtefälle erkennen: Gleichzeitig hat das kantonale Migrationsamt im Frühling mit der Überprüfung der Dossiers abgewiesener Asylbewerber begonnen, die Nothilfe beziehen und seit sechs oder mehr Jahren in der Schweiz wohnen.

Konsequente Suche nach Härtefällen

Die Massnahmen würden Ergebnisse bringen, schreibt die kantonale Sicherheitsdirektion: So seien zum Beispiel per Ende August 79 Personen nach einer Rückkehrberatung selbständig ausgereist. Auch das Durchforsten der Akten bringt offenbar mehr Klarheit: Das Migrationsamt geht davon aus, dass rund 50 Personen als Härtefalle anerkannt werden. Diese könnten dann aus dem Nothilferegime entlassen werden.

«Augenmass» in der Asypolitik

Dass der Kanton aktiv nach Härtefällen sucht, erstaunt. Ist er doch sonst für seine strenge Asylpolitik bekannt. Urs Betschart, Chef beim kantonalen Migrationsamt sieht darin keinen Widerspruch.

« In der Asylpolitik braucht es vor allem Konsequenz, aber auch Augenmass. » Urs Betschart

Amtschef Zürcher Migrationsamt

Insgesamt hielten sich Ende 2012 noch 1476 abgewiesene Asylbewerber in Notunterkünften auf, per Ende August 2017 waren es noch 589. Konsequenzen hat dies auch für die Anzahl Notunterkünfte: Der Kanton Zürich will die unterirdische Notunterkunft in der Stadt Uster per Ende Oktober schliessen.