Der 25-Jähriger Imam, der in der Winterthurer An'Nur-Moschee zu Gewalt an «schlechten Muslimen» aufgerufen hatte, wird für 10 Jahre des Landes verwiesen.

Das Bezirksgericht verurteilte den Mann wegen des Aufrufs zu Verbrechen, der Gewaltdarstellung sowie der Schwarzarbeit ausserdem zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung.

Mit seinem Urteil folgte das Gericht weitgehend der Staatsanwaltschaft.

In den Strafvollzug muss der Mann somit nicht. Wegen dem Landesverweis und dem inzwischen abgelehnten Asylantrag wird er aber dem Staatssekretariat für Migration übergeben, das über das weitere Vorgehen entscheiden muss.

Der Anwalt forderte vergeblich einen Freispruch. Sein Mandant habe keine vertieften Koran-Kenntnisse, sondern die Predigt mit Textbausteinen aus dem Internet zusammengestellt. Er sei ein ahnungsloser Asylbewerber. Dass er ins Visier der Ermittler geriet, erklärte der Anwalt mit dem öffentlichen Druck auf die Justiz.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 25-jährige Äthiopier im Oktober 2016 dazu aufgerufen habe, Muslime, die nicht in Gemeinschaft beten, zu meiden, zu verleumden und in ihren Häusern zu verbrennen. Bestraft werden sollten auch jene, die nicht fünf Mal am Tag beten, sondern Gebete «zusammenlegen». Zudem habe er auf Facebook IS-Aufnahmen geteilt, auf denen Menschen getötet werden.

Seine Predigt war Auslöser für die Moschee-Razzia vom vergangenen November. Seit Mitte diesen Jahres ist die An'Nur-Moschee geschlossen, der Verein aufgelöst. Mehrere Jugendliche, die in der An'Nur-Moschee verkehrten, sollen nach Syrien gereist sein und sich dem IS angeschlossen haben.

Die Radikalisierungsvorwürfe und die Razzia führten dazu, dass die Moschee geschlossen wurde. Der Verein löste sich im Juni 2017 auf.