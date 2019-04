SP will Sitz mit Kaspar Bopp verteidigen

Die Ersatzwahl in den Stadtrat von Winterthur ist nötig, weil Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) auf Anfang Oktober zurück tritt. Die SP will den Sitz mit Kaspar Bopp verteidigen. Die Geschäftsleitung hat ihn einstimmig nominiert.

Der 40-Jährige war bis 2016 Mitglied des Grossen Gemeinderates, bevor er sich aus persönlichen Gründen temporär aus der Politik zurückzog. Nun kehrt Kaspar Bopp also zurück auf die Winterthurer Polit-Bühne. Seine drei Kinder seien mittlerweile selbstständiger und es reize ihn, die Stadt Winterthur mitzugestalten, sagt er zum «Regionaljournal Zürich Schaffhausen.»

Es kommt wohl zu einem Dreikampf

Bopp sei der ideale Kandidat für die SP, wegen seiner politischen und persönlichen Erfahrungen, wegen seiner Verankerung im grün-sozialen Lager, aber auch wegen seinem breiten privaten Netzwerk in der Stadt Winterthur, begründet die SP-Geschäftsleitung ihren Vorschlag an die Mitgliederversammlung, die am 7. Mai über die Nomination entscheidet.

Neben der SP werden auch andere Parteien antreten. Die GLP hat Annetta Steiner nominiert, die aktuell den Winterthurer Gemeinderat präsidiert. Ebenfalls einen Anspruch angemeldet hat die SVP. Ihr Stadtrat Josef Lisibach schied bei der Erneuerungswahl 2017 überzählig aus. Die Ersatzwahl findet am 7. Juli statt.