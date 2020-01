Andreas Hurter ist ehemaliger Präsident des reformierten Stadtverbands und noch bis April 2020 Übergangspräsident der neuen Kirchgemeinde Zürich. Er ist 59 Jahre alt, verheiratet mit der ehemaligen Zürcher Stadträtin Esther Maurer (SP) und wohnt in der Stadt Zürich.

Der diplomierte ETH-Ingenieur hat sich in einem Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft weitergebildet und war in verschiedenen Grossfirmen als Projekt- und Bauleiter tätig, bevor er zur öffentlichen Hand wechselte und unter anderem in der Geschäftsleitung des Tiefbauamts des Kantons Zürich sass. Im Jahr 2011 machte sich Andreas Hurter mit einer eigenen Consulting-Firma (Hurter Consulting) selbstständig.