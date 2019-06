Peter Kastenmüller leitet seit dem Sommer 2013 das Theater Neumarkt, zusammen mit Ralf Fiedler. Kastenmüller ist Direktor, Fiedler Co-Leiter und Dramaturg. Kastenmüller tritt Ende Saison 2018 / 2019 ab. Schlagzeilen machte Kastenmüller unter anderem mit der umstrittenen Entköppelungsaktion, die eine Kürzung der kantonalen Gelder für das Theater Neumarkt zur Folge hatte.

Kastenmüller wurde 1970 in München geboren. Er arbeitete am Schauspiel Leipzig und an grossen deutschen Bühnen.