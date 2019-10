Kindergartenkinder sind in den letzten Jahren immer jünger geworden, die jüngsten sind nun kaum vier Jahre alt. Für viele Eltern ist das zu früh, sie wollen den Eintritt um ein Jahr verzögern und stellen vermehrt Gesuche um Verschiebung.

Stichtag Kindergarten: Was gilt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Das Bildungskonkordat Harmos, welches die Bildung in der Schweiz vereinheitlicht wird, hat auch Konsequenzen auf das Einschulungsalter der Kinder. Seit 2014 hat sich der Eintritt in den Kindergarten jährlich um einen halben Monat verschoben. Zum letzten Mal geschah dies 2019. Alle Kinder die bis am 31. Juli ihr viertes Altersjahr vollendet haben, treten im nächsten Jahr in den Kindergarten ein.

In den letzten Jahren stieg die Anzahl der Gesuche von zwei auf sechs Prozent an. Es ist eine Entwicklung, mit der das Zürcher Volksschulamt gerechnet hat. Ganz genau kenne das Volksschulamt die Gründe nicht, sagt die Leiterin Marion Völger, denn die Gesuche werden direkt an die Gemeinde gestellt: «Natürlich macht es zum einen der Stichtag aus, dass Eltern sagen, wir wollen das Kind ein Jahr später schicken.» Zum anderen könnten es aber auch Betreuungsthemen sein. Das heisst, je nach dem welches Modell die Eltern gewählt haben, kann die Betreuung des Kindes mit dem Eintritt in den Kindergarten offenbar aufwändiger werden. Das Wichtigste aber: «Entscheidend ist die Reife des Kindes». Und die könne in diesem Alter sehr unterschiedlich sein.

Mehr Informationen für besorgte Eltern

Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass möglichen Ängsten der Eltern begegnet werde, so Völger: «Die Schule soll die Eltern mit Informationen unterstützen.» Das Volksschulamt habe zusammen mit dem Kindergartenverband und dem Lehrerverband eine entsprechende Broschüre entwickelt.