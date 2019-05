Sie bauen das Festzelt auf oder sorgen fürs Essen: Rund 500 freiwillige Helfer sind beim diesjährigen Zürcher Kantonalschwingfest in Fehraltdorf im Einsatz. «Wir sind eine gemischte Truppe aus Alt und Jung. Viele sind Handwerker, aber auch ein Koch oder ein Banker helfen mit», schwärmt OK-Präsident Wilfried Ott und ergänzt: «Ohne sie wäre ein solcher Anlass unmöglich.»

Schwitzen für einen guten Zweck

Das Schwingfest findet am 12. Mai statt. Diese Woche haben die Helfer mit dem Aufbau begonnen: Auf der Sportanlage Heiget in Fehraltdorf wurde am Dienstag das Festzelt errichtet. Die Hilfskräfte wurden von einem Vorarbeiter instruiert. Er sei ins Schwitzen gekommen, erzählt ein Informatiker, der dafür im Büro freigenommen hat: «Die schweren Arbeiten gehen an die Substanz. Da sieht man, wie Bauarbeiter anpacken müssen. »

Bild 1 / 5 Legende: Helfer bauen die Aluminiumpfosten fürs Festzelt zusammen. SRF Bild 2 / 5 Legende: Beim Aufbau des Festzeltes ist Geduld gefragt. SRF Bild 3 / 5 Legende: Auf dem Fussballplatz sind fünf Kreise markiert: Bis am Sonntag werden sie mit Sägemehl gefüllt und so zum Brennpunkt des Festes, SRF Bild 4 / 5 Legende: Daniel Spörri, Präsident des Schwingklubs Zürcher Oberland (links) und OK-Präsident Wilfried Ott (rechts) sind im Endspurt. SRF Bild 5 / 5 Legende: Die Verpflegung für die Helfer darf nicht fehlen: Mittags richtet ein Metzger aus der Region das Catering an. Keystone

Der Schwingboom zeigt sich

Das Zürcher Kantonalschwingfest wird heuer zum 109. Mal durchgeführt. Vor 16 Jahren fand es bereits einmal in Fehraltdorf statt. Damals sass Wilfried Ott schon im Organisations-Komitee und war als Festwirt dabei.

Das Schwingfest in Zahlen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Rund 500 Badewannen Sägemehl sind auf dem Rasen verteilt.

Mehr als 160 Schwinger treten gegeneinander an.

Der Sieger gewinnt einen 826 Kilogramm schweren Muni.

6000 Gäste werden erwartet - unter anderem die Zürcher Regierungsrätinnen Jacqueline Fehr und Carmen Walker Späh.

Seither habe sich nicht viel verändert. Der Anlass sei heute allerdings fast doppelt so gross wie damals. Der Schwingboom, welcher die Schweiz seit einigen Jahren erfasst habe, mache sich auch in Fehraltdorf bemerkbar. «Viele junge Zuschauer kommen gerne an solche lebendigen Feste», so Wilfried Ott.

Auch die Mitgliederzahlen beim Schwingklub Zürcher Oberland nehmen jährlich zu. Dieser führt das Fest gemeinsam mit dem Trägerverein durch. Beim Nachwuchs könne er allerdings keinen Boom feststellen, sagt Klub-Präsident Daniel Spörri.