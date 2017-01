38 Jahre sind genug Zum Rücktritt von Niklaus Scherr

Hans-Peter Künzi

Der links-aussen-Politiker mit dem markanten Basler Dialekt wird am Mittwoch nach 38 Jahren aus dem Zürcher Stadtparlament verabschiedet. Was ihn in all den Jahren bewegt und was er mit seinen pointierten Auftritten erreicht hat - ein Blick zurück.

Bild in Lightbox öffnen. In seinen ersten Jahren als Zürcher Gemeinderat fiel Niklaus Scherr unter anderem mit einer Platzkundgebung gegen den Bau eines Parkhauses unter der Limmat auf. Damals politisierte der heute 72-Jährige noch für die POCH, die Progressiven Organisationen der Schweiz. Kurz darauf zeigte sich aber, welches Kernthema den Basler in Zürich während allen Jahren begleiten würde: das Wohnen. Niklaus Scherr amtete als Geschäftsleiter des Zürcher Mieterverbands und setzte sich in der Stadt Zürich für bezahlbare Wohnungen und den Erhalt günstigen Wohnraums ein. Mit Kritik nicht gespart Den grössten politischen Erfolg über die Stadtgrenzen hinaus feierte Scherr 2009, als eine Mehrheit der Stimmberechtigten im Kanton Zürich Ja sagte zur AL-Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung von Ausländerinnen und Ausländer. Niklaus Scherr fiel in seinen 38 Jahren im Zürcher Gemeinderat als scharfzüngiger Redner auf, der gerne auch die SP attackierte. So titulierte er die frühere SP-Polizeivorsteherin Esther Maurer auch schon mal als «...grosse Schwester Esther, die dafür schaut, dass man ja nicht vom guten Weg abkommt». An diesem Mittwochabend ist Niklaus Scherr als amtsältestes Mitglied aus dem Zürcher Stadtparlament unter langem Applaus verabschiedet worden. Er trete nicht von der Politik zurück, er verlasse bloss diese Bühne, versicherte das Stadtzürcher Polit-Urgestein. Audio «Blick zurück auf 38 politische Jahre (18.1.2017)» abspielen. Audio «Blick zurück auf 38 politische Jahre (18.1.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Blick zurück auf 38 politische Jahre (18.1.2017) 4:29 min (simd; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 17:30 Uhr)