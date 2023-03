Ein bunter Strauss von Themen stehen auf den Stimmzetteln von Kantonen und Gemeinden. In zwei Kantonen wird gewählt.

Am Sonntag rufen gleich mehrere Kantone und Gemeinden ihre Stimmbürgerinnen und -bürger zur Urne. Entschieden wird über Steuersenkungen, Strassenbauprojekte oder Klimapolitik. In St. Gallen findet eine Ersatzwahl in den Ständerat statt.

In Basel-Stadt steht die Abstimmung über ein breites Steuersenkungs-Paket an, das von höheren Sozialabzügen bis zur Senkung des Vermögenssteuersatzes reicht.

Im Kanton Bern wird über zwei millionenschwere Strassenbauprojekte entschieden. Die Projekte sollen die Verkehrsprobleme im Raum Aarwangen und im Raum Burgdorf lösen.

In den beiden Kantonen Nid- und Obwalden geht es um die künftige Klimapolitik. Initiativen verlangen, dass die Kantone bis 2040 klimaneutral werden sollen.

Die Bündner Stimmberechtigte befinden über den Bau eines 178 Millionen Franken teuren Hochschulzentrums für die Fachhochschule Graubünden. Es ist das grösste Hochbau-Vorhaben des Kantons aller Zeiten.

In St. Gallen bestimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine Nachfolgerin für den abtretenden SP-Ständerat Paul Rechsteiner. Der Sitz ist umkämpft: Gleich vier Nationalrätinnen kandidieren in der Ersatzwahl.

Auf kommunaler Ebene entscheidet Genf über eine Initiative, welche kommerzielle Plakatwerbung verbieten will.

In Bern steht nichts weniger als der Bau eines neuen Stadtquartiers zur Diskussion. Im Viererfeld/Mittelfeld sollen über 1000 Wohnungen entstehen.