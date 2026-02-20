 Zum Inhalt springen

Sagrada Familia in Barcelona Die grösste Kirche der Welt erhält ihre Krone

Das Kreuz für den Hauptturm der Basilika in Barcelona ist mit der Installation des obersten Segments vollendet.

20.02.2026, 17:02

Die höchste Kirche der Welt ist die Sagrada Familia schon seit Oktober, als der Turm mit dem Beginn des Aufsetzens des ersten Kreuzsegments auf 162.91 Meter wuchs und den bisherigen Rekordhalter, das Ulmer Münster (161.53 Meter), ablöste. Jetzt ist die endgültige Höhe von 172.50 Metern erreicht.

Kabinenteil wird mit Kran neben markanter Turmbau-Struktur angehoben.
Legende: Gefertigt wurde das monumentale Kreuz von dem Unternehmen Joseph Gartner GmbH aus Gundelfingen an der Donau in Bayern – nur 36 Kilometer Luftlinie vom schwäbischen Ulm entfernt. Gartner ist auf komplexe Glaskonstruktionen spezialisiert und fertigte das 17 Meter hohe und 13.50 Meter breite Kreuz in Leichtbauweise aus Stahl. Keystone/AP Photo/Emilio Morenatti

Viel höher hätte der Turm nicht werden dürfen, denn Architekt Antoni Gaudí hatte festgelegt, dass die Basilika nicht höher als der höchste Hügel Barcelonas, der Montjuïc (177 Meter), sein dürfe. Er wollte, dass das Werk des Menschen das Werk Gottes nicht überragt.

Bauarbeiter auf dem fast fertigen Turm mit Metallgerüst.
Legende: Bauarbeiter nehmen das letzte Teil in luftiger Höhe auf dem Jesus-Turm entgegen. Keystone/EPA/ENRIC FONTCUBERTA

Die offizielle Einweihung sei für den 10. Juni geplant, dem 100. Todestag Gaudís, teilte die Stiftung Sagrada Familia mit. Für die Öffentlichkeit wird das fast 100 Tonnen schwere Kreuz aus Stahl und Glas voraussichtlich ab 2027 zugänglich sein.

Turm der Sagrada Familia unter klarem Himmel mit Menschen im Vordergrund.
Legende: Zahlreiche Menschen beobachten den Moment vom Parc Güell aus – einem weiteren Wahrzeichen der katalanischen Metropole. IMAGO/Joan Gosa

Die Basilika ist dem Ende ihrer langen Baugeschichte einen grossen Schritt näher. Fertig ist sie aber immer noch nicht. Laut Xavier Martínez, dem Leiter der Bauabteilung, könnte es «in etwa zehn Jahren so weit sein – wenn alles gutgeht».

Bischof segnet gelben Krankenwagen vor Kathedrale.
Legende: Kardinal Juan José Omella, der Erzbischof von Barcelona, gibt dem Bauwerk den Segen. Finanziert wurde der Bau der Sagrada Familia nur durch Spenden und vor allem durch Eintrittsgelder. 2024 gab es 4.9 Millionen Besucher, die Einnahmen lagen bei insgesamt fast 134 Millionen Euro. Imago/Lorena Sophia

 

