Die höchste Kirche der Welt ist die Sagrada Familia schon seit Oktober, als der Turm mit dem Beginn des Aufsetzens des ersten Kreuzsegments auf 162.91 Meter wuchs und den bisherigen Rekordhalter, das Ulmer Münster (161.53 Meter), ablöste. Jetzt ist die endgültige Höhe von 172.50 Metern erreicht.
Viel höher hätte der Turm nicht werden dürfen, denn Architekt Antoni Gaudí hatte festgelegt, dass die Basilika nicht höher als der höchste Hügel Barcelonas, der Montjuïc (177 Meter), sein dürfe. Er wollte, dass das Werk des Menschen das Werk Gottes nicht überragt.
Die offizielle Einweihung sei für den 10. Juni geplant, dem 100. Todestag Gaudís, teilte die Stiftung Sagrada Familia mit. Für die Öffentlichkeit wird das fast 100 Tonnen schwere Kreuz aus Stahl und Glas voraussichtlich ab 2027 zugänglich sein.
Die Basilika ist dem Ende ihrer langen Baugeschichte einen grossen Schritt näher. Fertig ist sie aber immer noch nicht. Laut Xavier Martínez, dem Leiter der Bauabteilung, könnte es «in etwa zehn Jahren so weit sein – wenn alles gutgeht».