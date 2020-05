Acht Wochen lang waren die Schülerinnen und Schüler zu Hause, Fernunterricht war an der Tagesordnung. Nun kehren sie in die Schulen zurück – im Kanton Zürich vorerst im Halbklassenunterricht. Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerinnen und Lehrerverbands, unterrichtet an der Primarschule am Wasser in Zürich-Höngg. Ein Besuch vor Ort.

Christian Hugi Präsident des Zürcher Lehrerverbands Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Christian Hugi präsidiert den Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband seit August 2017. Zuvor sass er bereits drei Jahre in dessen Geschäftsleitung. Der Verband zählt rund 4000 Mitglieder. Der 39-Jährige unterrichtet seit 2008 als Unterstufenlehrer in der Stadt Zürich.

SRF: Christian Hugi, in ihrem Klassenzimmer fällt auf, dass die Tische weit auseinander stehen.

Christian Hugi: Wir haben darauf geachtet, dass die Abstände eingehalten werden können und haben darum die Pultordnung angepasst. Wir wollen, dass die Kinder zwei Meter voneinander entfernt sind und haben uns zudem Gedanken darüber gemacht, wer neben wem sitzt.

Legende: Auch die Tagesschule am Wasser in Zürich startet am Montag den Betrieb mit Halbklassenunterricht. Stadt Zürich

Wie wird das für die Kinder, die nicht mehr neben ihren Freunden sitzen können?

Wir haben generell immer ein Auge darauf, wer neben wem sitzt. Es geht da ja zum Beispiel auch um die Arbeitskonzentration im Klassenzimmer. Darum sind nicht immer die besten Freundinnen und Freunde nebeneinander. Gewöhnungsbedürftiger dürfte sein, dass der Abstand zwischen den Schulbänken nun viel grösser ist.

Haben Sie in der Primarschule am Wasser darauf geachtet, dass Kinder aus der gleichen Familie auch am gleichen Tag in der Schule sind?

Ja. Darauf haben wir sehr geachtet. Und ich weiss auch von anderen Schulen, dass auf diesen Punkt fokussiert wurde.

Legende: Christian Hugi in seinem Klassenzimmer: «Wir wollen, dass die Kinder zwei Meter Abstand zueinander haben.» SRF

Man entschied ich im Kanton Zürich für den Halbklassenunterricht, um allenfalls Defizite der Schüler aufzufangen. Bringt das überhaupt etwas?

Wenn nur die halbe Klasse in der Schule ist, habe ich für das einzelne Kind viel mehr Zeit, kann genauer und intensiver unterrichten. Wenn alle da sind, muss ich meine Aufmerksamkeit auch unter allen aufteilen.

Das Gespräch mit Christian Hugi führte Charlotte Jaquemart. Sie finden eine Reportage aus der Primarschule am Wasser in Zürich mit den wichtigsten Antworten auf alle Schulstart-Fragen als Audiofile im Artikel.

Von 0 auf 100 im Kanton Schaffhausen

Im Gegensatz zum Kanton Zürich startet der Kanton Schaffhausen am Montag gleich wieder im Vollbetrieb. Kein Halbklassenunterricht, kein reduzierter Stundenplan: Was das für den Kanton bedeutet? Antwort gibt Schaffhausen-Korrespondent Roger Steinemann im Audiofile.