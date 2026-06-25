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Ab 2027 Die Post steigt aus dem Patientendossier EPD aus

25.06.2026, 13:08

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  • Die Post steigt aus dem elektronischen Patientendossier (EPD) aus.
  • Wie die Post gegenüber SRF bestätigt, werden Patientendossiers, die über die Post laufen, ab nächstem Jahr nicht mehr unterstützt.
  • Betroffen sind 70'000 private Nutzerinnen und Nutzer.

Die Post ist die grösste Anbieterin des EPD. Hintergrund des Abbruchs ist der Entscheid des Bundesrats vor einem halben Jahr, das Patientendossier neu aufzugleisen. In Zukunft sollen alle Personen in der Schweiz automatisch ein sogenanntes Gesundheitsdossier erhalten.

Person geht an einer gelben Wand mit einem grossen schwarzen und roten Symbol vorbei.
Legende: KEYSTONE/ Peter Schneider

+++Mehr folgt+++

SRF 3, 25.06.2026, 13 Uhr ; 

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