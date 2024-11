Wahlkrimi in Bern: Jagt eine SP-Frau den Stapi aus dem Amt?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In Bern bahnt sich ein Wahlkrimi an: Die SP-Gemeinderätin Marieke Kruit greift den Stadtpräsidenten Alec von Graffenried von der Grünen Freien Liste (GFL) an, obwohl beide zusammen im Rot-Grün-Mitte-Bündnis (RGM) politisieren.

Es wäre eine doppelt historische Wahl: Erstmals in der Geschichte der Bundesstadt könnte der amtierende Stapi abgewählt werden. Gleichzeitig könnte zum ersten Mal eine Frau Stadtpräsidentin werden.

Die Kandidierenden für das Berner Stadtpräsidium

1 / 4 Legende: Die Berner SP-Gemeinderätin Marieke Kruit (56) will für die SP das Stadtpräsidium zurückholen. Sie ist Psychologin und leitet seit vier Jahren die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün. Keystone/Alessandro della Valle 2 / 4 Legende: Alec von Graffenried (62) von der Grünen Freien Liste ist seit 2016 Stadtpräsident. Der Rechtsanwalt und Mediator strebt eine dritte Amtszeit an, ihm droht aber die Abwahl. Keystone/Alessandro della Valle 3 / 4 Legende: GLP-Nationalrätin Melanie Mettler (46) will für das Mitte-Rechts-Bündnis in die Stadtregierung. Keystone/Alessandro della Valle 4 / 4 Legende: Janosch Weyermann (29) will für die SVP das Stadtpräsidium erobern. Wie Melanie Mettler hat er nur Aussenseiterchancen. Keystone/Alessandro della Valle

Vom Mitte-Rechts-Bündnis gehen Melanie Mettler von der GLP und Janosch Weyermann von der SVP ins Rennen um das Stadtpräsidium.

Fliegt der Stapi aus der Stadtregierung?

Der Stapi-Sitz von Alec von Graffenried wackelt auch, weil er zuerst die Wiederwahl in die Stadtregierung, den fünfköpfigen Gemeinderat, schaffen muss.

Dort werden die Karten neu gemischt: Denn die bürgerlichen Parteien SVP und FDP haben sich mit der Mitte, EVP und der GLP zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Damit will Mitte-Rechts nach acht Jahren rot-grünem Powerplay wieder einen zweiten Sitz im Gemeinderat erobern.

Audio Was bei den Wahlen in Bern zu erwarten ist 06:31 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 23.10.2024. Bild: Keystone/PETER KLAUNZER abspielen. Laufzeit 6 Minuten 31 Sekunden.

Die Ausgangslage ist spannend, als mit Reto Nause (Mitte), Michael Aebersold (SP) und Franziska Teuscher (Grüne) gleich drei Bisherige abtreten.