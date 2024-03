Laut der SRG-Hochrechnung zeichnet sich bei der Volksabstimmung für eine 13. AHV-Rente mit 58 Prozent der Stimmen ein deutliches Ja ab.

Auch das Ständemehr wird laut Hochrechnungen des Meinungsforschungsinstituts GFS Bern erreicht.

Zur Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente dürfte es ein Ja geben. Das Volksbegehren wird laut Hochrechnung angenommen, vom Volk und voraussichtlich auch von den Ständen. Lukas Golder vom Meinungsforschungsinstitut GFS Bern sprach in der SRF-Abstimmungssendung bereits nach der ersten Trendrechnung von einem robusten Ja, da es auch in der Deutschschweiz und teilweise in konservativen Regionen einen Ja-Trend gebe. «Ich würde sagen, das Volks-Ja ist gesetzt.»

Gabriela Medici vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB freut sich über das Resultat der 1. Hochrechnung: «Das Resultat zeigt: Es braucht Rentenerhöhungen und nicht Rentenkürzungen.» Barbara Zimmermann-Gerster vom Schweizerischen Arbeitgeberverband hingegen betonte nach der 1. Trendrechnung die negativen Auswirkungen auf die Finanzierung der Altersvorsorge: «Mit einer 13. AHV-Rente wäre die finanzielle Sicherung der AHV bereits ab 2026 gefährdet.»

SRF-Bundeshaus-Korrespondentin: «Historischer Entscheid» Box aufklappen Box zuklappen Das Ja zu einer 13. AHV-Rente ist mehr als ein Ja zu einer Volksinitiative der Gewerkschaften. Es ist ein historischer Entscheid. Denn damit wird das Sozialwerk AHV ausgebaut, was nun rund fünf Jahrzehnte nicht mehr geschehen ist. Damals wurde die AHV nach diversen Ausbauten ein letztes Mal angehoben, als Kompromiss zwischen den linken und den bürgerlichen Kräften mit Blick auf die Einführung des Drei-Säulen-Modells in der Alters-Vorsorge. Das Ja zur 13. AHV-Rente hebt die Renten um über 8 Prozent. Interessant: Vor acht Jahren haben die Gewerkschaften mit der Initiative «AHV plus» ein Anheben um 10 Prozent gefordert und sind mit einem Nein-Anteil von knapp 60 Prozent deutlich gescheitert. Offenbar war jetzt für die Stimmbevölkerung der Zeitpunkt reif: in unsicheren Zeiten und mit Blick auf die steigenden Lebenskosten. Das Gegen-Argument der ungeklärten Finanzierung zog offensichtlich nicht.

Das will die Initiative

Die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente verlangt für die AHV-Rente einen «Dreizehnten», so wie ihn viele Erwerbstätige kennen. Konkret sollen alle Pensionierten Anspruch haben auf einen Zuschlag in Höhe eines Zwölftels ihrer jährlichen Rente; diese würde damit um 8.3 Prozent erhöht.

Die Initiative fordert zudem, dass die Ergänzungsleistungen (EL) auch bei Einführung der 13. AHV-Rente nicht angetastet werden. Zur Finanzierung der 13. AHV-Rente macht sie keine Vorgaben.

«Schwindende Kaufkraft» gegen «Giesskannenprinzip»

Die Volksinitiative wurde vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) lanciert. Die Befürworterinnen und Befürworter argumentieren in erster Linie mit der schwindenden Kaufkraft und steigenden Mieten. Seit 2021 hätten Teuerung und Krankenkassenprämien eine AHV-Monatsrente aufgezehrt.

Die Gegnerschaft nennt eine 13. AHV-Rente nach dem Giesskannenprinzip unsozial und teuer. Dass es bedürftige Rentnerinnen und Rentner gibt, die mit wenig Geld auskommen müssen, bestreiten auch die Gegnerinnen und Gegner nicht. Sie und auch Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider plädieren aber dafür, Pensionierte mit geringen Einkünften gezielt zu unterstützen.

Volksmehr und Ständemehr Box aufklappen Box zuklappen Eine Volksinitiative ist angenommen, wenn die Mehrheit der Stimmenden Ja dazu sagt (Volksmehr) und auch die Mehrheit der Kantone zustimmt (Ständemehr). Für das Ständemehr werden die Abstimmungsresultate der einzelnen Kantone gezählt. Stimmt in einem Kanton eine Mehrheit der Stimmenden zu, so zählt die Standesstimme dieses Kantons als Ja. Die Standesstimmen der früheren Halbkantone OW, NW, BS, BL, AR und AI zählen je als halbe Stimme. Die Kantone haben also insgesamt 23 Stimmen. Das Ständemehr ist mit 12 Stimmen erreicht. Ein Gleichstand von 11.5 zu 11.5 Stimmen zählt als Ablehnung.

Umstrittene Kostenfrage

Der Bund geht von Kosten von 4.1 Milliarden Franken bei der Einführung eines Dreizehnten 2026 aus. Fünf Jahre später wären es – wegen der steigenden Zahl an Rentnerinnen und Rentner – 5 Milliarden Franken. Nach Auffassung der Initiantinnen und Initianten ist die AHV derzeit finanziell genügend gepolstert, um die zusätzliche Ausgabe zu tragen. Erst ab etwa 2030 müssten die Lohnbeiträge von Arbeitgebern und -nehmern um je 0.4 Prozentpunkte erhöht werden.

Gegnerinnen und Gegner sind der Meinung, dass Lohnbeiträge und/oder Mehrwertsteuer nach einem Ja umgehend erhöht werden müssten, um die AHV nicht zu gefährden. Die Rede ist von um 0.7 Prozentpunkte höheren Lohnbeiträgen respektive einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um einen Prozentpunkt auf 9.1 Prozent.