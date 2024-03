In der Glarner Regierung ist ein Sitz frei. Die FDP will diesen verteidigen. Auch im Rennen sind die Mitte und die SVP.

Mit der Wahl von Benjamin Mühlemann (FDP) in den Ständerat, wurde ein Sitz in der fünfköpfigen Glarner Regierung frei. Die FDP möchte diesen mit Roger Schneider verteidigen. Die Mitte und die SVP fordern die FDP heraus und haben ebenfalls eine Kandidatin und einen Kandidaten ins Rennen geschickt. Die Mitte greift mit Daniela Bösch-Widmer an und die SVP mit Thomas Tschudi.

1 / 3 Legende: Roger Schneider, FDP Roger Schneider ist seit 2014 im Landrat. Dort präsidiert er die Kommission «Bildung, Kultur und Volkswirtschaft, Inneres». Der 54-Jährige ist Senior IT-Geschäftsführer bei einem Beratungsunternehmen. Er hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Partnerin in Mollis. ROGER SCHNEIDER 2 / 3 Legende: Daniela Bösch-Widmer, Die Mitte Daniela Bösch-Widmer ist seit 2009 Landrätin. Dort ist sie seit 2019 Mitglied des Büros und zur Zeit Vizepräsidentin. Die 46-Jährige arbeitet als schulische Heilpädagogin. Sie ist verheiratet und wohnt in Niederurnen. DANIELA BÖSCH-WIDMER 3 / 3 Legende: Thomas Tschudi, SVP Thomas Tschudi ist seit 2012 im Landrat. Er ist Vizepräsident der Glarner SVP. Der diplomierte Betriebsökonom arbeitet als Anlagespezialist. Der 46-Jährige hat zwei Kinder und wohnt in Näfels. SAMUEL TRUEMPY

Die Mitte und die SVP haben mit ihren Kandidaturen Ambitionen. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass einer der drei Kandidierenden schon im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreicht. Die Glarnerinnen und Glarner dürfen sich auf einen zweiten Wahlgang einstellen.

Stabile Zusammensetzung der Regierung

Die FDP ist in der Glarner Regierung traditionsgemäss mit zwei Mitgliedern vertreten. SP, Mitte und SVP haben je ein Regierungsratsmitglied. Marianne Lienhard (SVP) ist die einzige Frau. 2006 wurde die Regierung auf fünf Mitglieder reduziert. Seither ist die Zusammensetzung stabil. Im Jahr 2018 verlor die SP ihren Sitz an die BDP und holte ihn 2021 wieder zurück.