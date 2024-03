Renteninitiative scheitert am Ständemehr

Die Initiative für eine «sichere und nachhaltige Altersvorsorge», die Renteninitiative, ist am Ständemehr gescheitert.

Der Nein-Anteil lag bei der ersten Hochrechnung bei 75 Prozent.

Erhöhung des Rentenalters Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» JA 24.2% 638'717 Stimmen

NEIN 75.8% 2'002'670 Stimmen Standesstimmen JA 0.0



NEIN 22.0 Stimmbeteiligung % JA-Anteil in %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Kanton wählen Aargau Appenzell Innerrhoden Appenzell Ausserrhoden Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Endresultat Kanton JA % Stimmen

NEIN % Stimmen

Es ist ein Ausrufezeichen, dass die Schweizer Bevölkerung am Abstimmungssonntag gesetzt hat: Bis zu 85 Prozent Nein-Anteil wurden zum Beispiel in den Kantonen Jura (85 Prozent), Waadt (85.1 Prozent) oder Neuenburg gemeldet (81.5 Prozent). Doch auch in der Deutschschweiz fand die Initiative nur wenig Zustimmung. Der Kanton Luzern sprach sich mit 72.9 Prozent dagegen aus, auch Uri (77.2 Prozent), oder Graubünden (73.4 Prozent) verbuchten viele Nein-Stimmen.

Für Politologe Lukas Golder hatte die Renteninitiative von Beginn an einen schweren Stand: «Man wollte man nach der Abstimmung um 2017 eine neue, nachhaltige Finanzierungslösung erreichen, doch stand die Abstimmung um die Renteninitiative im Schatten der Diskussionen um die 13. AHV-Rente.»

Einschätzung von SRF-Bundeshausredaktor Andy Müller Box aufklappen Box zuklappen Die Renteninitiative war erst die zweite Initiative in der moderneren Geschichte der FDP und sie wurde zum Flop. Die Jungfreisinnigen standen von Anfang an ziemlich alleine da mit ihrer Idee, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Viele störten sich an diesem Automatismus und empfangen die Initiative insgesamt als asozial. Schon im Parlament fiel die Initiative deutlich durch. Und die FDP hatte ein Timing-Problem: Im lauten Getöse der ungewöhnlich heftig geführten Debatte zu einer 13. AHV ging die Renteninitiative zeitweise fast vergessen. Ob der Bundesrat nach diesem deutlichen Nein das Rentenalter bald wieder antasten will, scheint ungewiss. Sicher ist: Ohne Ausgleichsmassnahmen bleibt ein höheres Rentenalter chancenlos.

Die Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Alters­versorgung» verlangt, das Rentenalter bis 2033 schrittweise von 65 auf 66 Jahre zu erhöhen und an die durchschnittliche Lebenserwartung zu koppeln. Dadurch soll die Finanzierung der AHV nachhaltig gesichert werden.

Kopplung an Lebenserwartung umstritten

Das Volksbegehren wurde Ende 2019 von den Jungfreisinnigen lanciert. Mit dem aktuellen AHV-System sei eine angemessene Rente für alle Menschen in der Schweiz künftig nicht mehr möglich, argumentieren die Befürworter und Befürworterinnen. Statt Lohnbeiträge zu erhöhen oder Renten zu kürzen, soll das Rentenalter erhöht werden.

Diskutieren Sie mit! Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF SRF liefert Ihnen auf X via @srfnews Resultate in Echtzeit. Mit dem Hashtag #abst24 finden Sie auch die entsprechenden Beiträge auf X, vormals Twitter. Auch auf Facebook und Instagram freuen wir uns auf Ihre Meinung.

Die demografische Herausforderung der AHV könne nicht allein durch eine Erhöhung des Rentenalters gelöst werden, findet hingegen die Gegnerschaft. Sie kritisieren, dass die Initiative einen Automatismus bei der Rentenalterbestimmung vorsehe, der mit dem politischen System der Schweiz nicht vereinbar sei. Weder die Situation auf dem Arbeitsmarkt noch die Bedürfnisse der Bevölkerung würden berücksichtigt.

Zukunft der AHV im Zentrum

Die beiden Lager zeichnen ein unterschiedliches Bild zur finanziellen Zukunft der AHV. Bis 2050 drohe ein Umlagedefizit von über zehn Milliarden Franken, machen die Befürworter der Initiative geltend. Mit der Renteninitiative würde dieses Defizit halbiert.

Legende: Durch die steigende Lebenserwartung und die wachsende Anzahl Rentnerinnen und Rentnern müssen künftig weniger Erwerbstätige mehr Pensionierte finanzieren. KEYSTONE/Michael Buholzer

Die Gegner der Initiative stellen den AHV-Fonds ins Zentrum ihrer Argumentation, der prall gefüllt sei. Er werde bis ins Jahr 2030 auf rund 70 Milliarden Franken ansteigen. Von einem Bankrott der AHV könne also keine Rede sein.