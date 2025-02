Per E-Mail teilen

Die Stimmbevölkerung hat gemäss der ersten Hochrechnung von GFS Bern im Auftrag der SRG die Umwelt­verantwortungsinitiative abgelehnt.

Demnach sagen rund 70 Prozent Nein zum Volksbegehren der Jungen Grünen.

Die Ablehnung sei bedeutender, als man hätte erwarten können, sagt Lukas Golder, Politologe vom Meinungs­forschungsinstitut GFS Bern im SRF-Abstimmungsstudio. «Es ist eine deutliche Niederlage.»

Trotzdem meint Golder: «Für eine Jungpartei ist es bereits eine Leistung, eine Initiative zu lancieren.» Man habe dann aber in der Debatte auch gemerkt, dass die Luft schnell draussen war.

Umweltanliegen in Initiativform haben es derzeit schwer.

Zudem habe die Unterstützung von anderen Parteien und Organisationen nicht ausgereicht für die «doch auch drastischen Forderungen», so Golder. «Die Grünen haben insgesamt einen schweren Stand. Umweltanliegen in Initiativform haben es derzeit schwer.» Gleichzeitig sehe er aber auch, dass sanfte Schritte bei ökologischen Themen über den Gesetzesweg erfolgreich sind – sofern man von links bis weit in die Mitte bis zur FDP Zustimmung finden könne.

Das verlangt die Umwelt­verantwortungsinitiative Box aufklappen Box zuklappen Die Umwelt­verantwortungsinitiative verlangt, dass die Schweiz künftig nur so viele Ressourcen nutzt, wie die Natur ersetzen kann. Das Ziel der Initiative der Jungen Grünen ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Bund und Kantone müssen demnach dafür sorgen, dass die Umweltbelastung durch Konsum die planetaren Grenzen entsprechend dem weltweiten Bevölkerungsanteil der Schweiz nicht mehr überschreitet. Nach einer Annahme der Initiative muss dieses Ziel innert zehn Jahren erreicht sein. Um das Ziel der Initiative zu erreichen, ist ein Wirtschaftswandel nötig: Neu sollen das Wohl von Mensch und Umwelt im Zentrum stehen und nicht mehr Gewinne. Voraussetzungen für die Umstellung wären eine Ausbildungsoffensive, die Förderung von nachhaltigen Arbeitsstellen und Geld für ökologische Transportwege.

Argumente aus dem Ja- und Nein-Lager

Hinter der Initiative steht die Allianz für Umweltverantwortung. Unterstützt wird sie von SP, Grünen, EVP, Junge Grünen, den Jungsozialisten und der Jungen EVP. Befürworterinnen und Befürworter der Initiative argumentieren mit der Klimakrise: Diese sei aktuell, und ein «weiter so» sei keine Option. Auch der übermässige Konsum sei schädlich für die Umwelt. Die Schweiz als reiches Land müsse ihre Verantwortung gegenüber den Ländern in globalen Süden wahrnehmen.

Legende: Das Volksbegehren wurde von den Jungen Grünen lanciert. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Gegen die Initiative sind der Bundesrat und das Parlament. Auch die SVP, Mitte-Partei, FDP, mehrere Wirtschaftsverbände und die Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete haben die Nein-Parole ausgegeben. Die Initiative sei utopisch, unsinnig und unverantwortlich, argumentieren Gegnerinnen und Gegner. Ein Ja würde Preise explodieren lassen und dem Wohlstand zusetzen. Der Bundesrat und das Parlament warnen vor einschneidenden Folgen: Bund und Kantone müssten den Konsum mit weitreichenden Vorschriften, Verboten, Anreizen und anderen Massnahmen einschränken.