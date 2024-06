Die Stadtzürcher Stimmberechtigten entscheiden am Sonntag, 9. Juni, noch über zwei weitere Vorlagen. Zum einen geht es um einen Rahmenkredit von 200 Millionen Franken für das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich. Mit dem Geld will das EWZ grössere Projekte für die nachhaltige Energieversorgung in der Stadt und im ganzen Land realisieren.

Zum anderen beantragt der Stadtrat knapp 70 Millionen Franken, um die Wache von Schutz & Rettung Zürich in Wiedikon umzubauen und zu erweitern. Baubeginn ist für Anfang 2025 geplant, Ende 2028 soll die erweiterte Wache Süd in Betrieb genommen werden.

Sämtliche städtischen Vorlagen werden von allen Parteien, vom Stadtrat und dem Stadtparlament unterstützt.