Legende: Visualisierung der geplanten Umgestaltung der Hauptstrasse in Birsfelden. zvg, Tiefbauamt BL

Neben der Energie‑Initiative stimmt das Baselbiet heute über zwei weitere Vorlagen ab:

Neugestaltung der Hauptstrasse in Birsfelden auf Kurs

In Birsfelden soll die kantonale Hauptstrasse für knapp 78 Millionen Franken neu gestaltet werden. Mit einem Umbau und einem Kreisel soll der Verkehr künftig flüssiger werden; betroffen ist auch das Tram.

Dagegen wurde das Referendum ergriffen, doch nach Auszählung der meisten Gemeinden wurde dies abgelehnt.

So stimmten alle Gemeinden im Unterbaselbiet für die neue Ortsdurchfahrt – abgesehen von Birsfelden selbst.

«Zämme in Europa» abgelehnt

Die Initiative «Zämme in Europa» verlangt, dass sich der Kanton Basel‑Landschaft in der Verfassung zu guten und stabilen Beziehungen der Schweiz mit der Europäischen Union und den Nachbarländern bekennt.

Konkrete rechtliche Auswirkungen hätte die Vorlage nicht. Während der Regierungsrat die Initiative ablehnt, unterstützt sie das Parlament.

Bei dieser Initiative sieht es aktuell nach einem Nein aus.