Solothurn und Aargau sind die einzigen Kantone, welche ihre Energiegesetze noch nicht angepasst haben. In den anderen Kantonen ist die Revision bereits an der Urne vom Volk bestätigt worden oder befindet sich in der politischen Beratung (Quelle: AEE Suisse).

Im Kanton Bern hat das Kantonsparlament im März einstimmig ein neues Gesetz beschlossen. Im Wallis hat die Regierung kürzlich eine Vorlage präsentiert, die unter anderem Öl- und Gasheizungen in neuen Gebäuden verbieten will und eine Solaranlagen-Pflicht vorsieht.