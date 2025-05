In Glarus ist am Sonntag Landsgemeinde. Diese dürfte länger dauern, weil viele strittige Traktanden anstehen.

In Glarus steht die Landsgemeinde an diesem Sonntag an. Die Traktandenliste ist dicht. Das achte Traktandum zum öffentlichen Verkehr könnte für Diskussionen sorgen.

Es sieht vor, dass alle Ortschaften im Kanton mit einem Halbstundentakt bedient werden, was von rechter Seite als unnötig und teuer kritisiert wird. Zudem soll die Erschliessung des autofreien Braunwalds per Standseilbahn im Gesetz festgeschrieben werden.

Gemeindeversammlung oder Parlament?

Ein weiteres viel diskutiertes Thema sind die Bildungsgutschriften, die es jedem Kind ermöglichen sollen, eine Privatschule statt der staatlichen Volksschule zu besuchen. Regierung und Landrat lehnen dies ab, da öffentliche Schulen gut seien und freie Schulwahl Mehrkosten verursachen würde.

Das Gemeindegesetz soll totalrevidiert werden. Regierung und Parlament möchten den drei Einheitsgemeinden die Entscheidung über Gemeindeparlament oder -versammlung überlassen. Das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer auf Gemeindeebene wurde knapp aus dem Gesetzesentwurf gestrichen.