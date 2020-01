Neben der Frage der Kostenübernahme nach einer Handlung in Notwehr stimmt die Tessiner Stimmbevölkerung am 9. Februar auch über das Subsidiaritätsprinzip ab. Dieses soll in die Kantonsverfassung aufgenommen werden.

Gemäss Subsidiaritätsprinzip soll eine staatliche Aufgabe so weit wie möglich von der unteren Ebene wahrgenommen werden. Die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger am politischen Prozess steht im Vordergrund dieses Prinzips. Parlament und Regierung empfehlen ein Ja.