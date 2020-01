Eine angeknackste CVP will ihren Sitz verteidigen

Die Jurassier wählen am 9. Februar einen Ersatz für den Sitz von CVP-Regierungsrat Charles Juillard, der in den Ständerat gewählt wurde.

Es kandidieren zwei Frauen und ein Mann: die Sozialdemokratin Rosalie Beuret Siess, die CVP-Politikerin Anne Seydoux-Christe und Romain Schaer für die SVP.

Die Gewinnerin oder der Gewinner muss sich schon kurz nach der Wahl wieder stellen. Am 18. Oktober 2020 finden im Kanton Jura Gesamterneuerungswahlen statt.

Aus dem Archiv: Die Chancen der drei Kandidaten (RTS)

Die CVP ist bei der Verteidigung ihres Sitzes unter einem gewissen Druck. Bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst hat sie ihren Stand als grösste Partei im Kanton an die SP abtreten müssen.

Starke Konkurrenz

Aktuell hat die Mittepartei zwei Sitze in der jurassischen Kantonsregierung, die ehemalige Ständerätin Anne Seydoux-Christe soll dafür sorgen, dass es so bleibt. Die 61-Jährige will Charles Juillard beerben.

Sie hat Konkurrenz von links und rechts. Die SP will ihren 2015 verlorenen Sitz mit Rosalie Beuret Siess zurückerobern. Die SVP schickt den ehemaligen Kantonalpräsidenten Romain Schaer ins Rennen.