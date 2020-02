Nur jede dritte Baslerin und jeder dritte Basler hat ein eigenes Auto. Nirgendwo sonst in der Schweiz gibt es derart wenig Autofahrer wie in Basel-Stadt. Aus diesem Grund ist das Abstimmungsergebnis logisch. Es ist logisch, dass die Baslerinnen und Basler den zwei Initiativen des Gewerbeverbandes eine Abfuhr erteilt haben. Die Initiativen hatten vor allem die Interessen der Autofahrer im Blick. Sie wollten den Autos mehr Platz geben in der Stadt. Mehr Platz zum Parkieren, mehr Platz zum Herumfahren. Das ist jedoch das genaue Gegenteil dessen, was sich die meisten Stadtbewohnerinnen und -bewohner wünschen.

Mit dem Nein zu den Initiativen des Gewerbeverbandes und dem Ja zum Gegenvorschlag bestätigt die Stimmbevölkerung die Verkehrspolitik der rot-grünen Regierung und des Grossen Rates der vergangenen 15 Jahre. Diese Verkehrspolitik hat sich zum Ziel gesetzt, den Öffentlichen Verkehr, das Velo und die Fussgänger zu bevorzugen gegenüber dem Autoverkehr. Diese Politik hat dazu geführt, dass der Autoverkehr in der Stadt in den vergangenen Jahren leicht abgenommen hat – und das, obschon die Bevölkerung gewachsen ist.

Zu denken geben muss das Abstimmungsergebnis den Bürgerlichen. Seit Jahren jammern sie über zu wenig Parkplätze in der Stadt und merken nicht, dass das Thema die Mehrheit der Leute in Basel nicht interessiert. Interesse an mehr Parkplätzen in der Stadt haben nämlich vor allem Auswärtige, zum Beispiel aus dem Baselbiet, die gerne möglichst überall und möglichst günstig ihr Auto an den Strassenrand stellen wollen. Diese Klientel ist jedoch in Basel nicht stimmberechtigt.

Darum sollten die Bürgerlichen und mit ihnen der Gewerbeverband in ihrem eigenen Interesse über die Bücher gehen. Wenn sie weitere Abstimmungs- und Wahlniederlagen vermeiden wollen, sollten sie künftig eine Verkehrspolitik machen für die Menschen in der Stadt und nicht mehr – wie bislang – eine Verkehrspolitik für die Agglo.