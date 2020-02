Rosengarten-Verkehrsgesetz Kanton Zürich: Rosengartentunnel und Rosengartentram JA 37.2% 148'011 Stimmen

NEIN 62.8% 249'596 Stimmen Rahmenkredit Rosengartenprojekt Kanton Zürich: Rahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und Rosengarten JA 36.3% 142'789 Stimmen

NEIN 63.7% 250'402 Stimmen Neues Taxigesetz («Lex Uber») Kanton Zürich: Gesetz über den Personentransport mit Taxis und Limousinen JA 52.6% 199'200 Stimmen

NEIN 47.4% 179'296 Stimmen Entlastungs-Initiative Kanton Zürich: Volksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen» JA 42.0% 166'279 Stimmen

NEIN 58.0% 230'051 Stimmen Mittelstands-Initiative Kanton Zürich: Volksinitiative «Weniger Steuerbelastung für alle» JA 29.6% 116'678 Stimmen

NEIN 70.4% 277'140 Stimmen Stichfrage Kanton Zürich: Was bevorzugen Sie im Fall einer Annahme beider Initiativen? a) «Entlastungs-Initiative» b) «Mittelstands-Initiative» JA 0.0% 0 Stimmen

Kein Rosengartentunnel für Zürich: Das Milliardenprojekt wurde sehr deutlich abgelehnt, mit über 60 Prozent.

Auch die beiden Steuer-Vorlagen wurden versenkt. Einzig dem Taxigesetz stimmen die Zürcherinnen und Zürcher zu.

Die Stimmbeteiligung liegt bei relativ hohen 44 Prozent.

Legende: Quartier in Feierlaune: Beim Restaurant Nordbrücke in Wipkingen treffen sich die Gegnerinnen und Gegner des Projekts zum Anstossen. SRF

Das Projekt Rosengartentunnel fällt beim Zürcher Stimmvolk durch. Der Nein-Anteil liegt bei über 60 Prozent. Wie klar die Abstimmenden gegen die Verkehrsvorlage sind, zeigt ein Blick auf die Karte. Alle sagen Nein, ausser Erlenbach am rechten Zürichseeufer, wo die FDP stärkste Partei ist, also die Partei der verantwortlichen Regierungsrätin Carmen Walker Späh.

Besonders deutlich ist die Ablehnung des Tunnelprojekts nicht nur im betroffenen Zürich-Wipkingen, sondern auch in den Gemeinden am Rande des Kantons. In Flaach im Weinland etwa sagen nur 41 Prozent der Stimmbevölkerung Ja zum Rosengartentunnel. Je weiter entfernt die Abstimmenden von der Stadt wohnen, desto weniger waren sie offenbar bereit, eine Milliarde für ein Verkehrsprojekt in der Stadt Zürich auszugeben.

Auf ihre Niederlage reagiert Walker Späh an der Medienkonferenz am Sonntagnachmittag gefasst. Sie sei froh, dass das Resultat da sei und danke allen, die 50 Jahre an einer Lösung gearbeitet hätten. Über die Gründe für die Ablehnung will sie nicht spekulieren, aber sie betont, dass der Kanton keinen Plan B habe für die Strasse. «Jetzt ist die Stadt gefragt», sagt sie. Ja, die Stadt übernehme ihre Verantwortung, sagt die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch. Das Problem Rosengartenstrasse bleibe aber nach dieser Abstimmung weiterhin ungelöst.

Schlappe für Regierungen der Stadt und des Kantons

Die Rosengartenstrasse in Wipkingen ist mit über 56'000 Fahrzeugen pro Tag eine der am stärksten befahrenen Strassen der Schweiz. Das Projekt wollte den Verkehr teilweise unter den Boden verschwinden lassen und Platz für Tramlinien schaffen.

Sagt das Volk Nein zum Rosengartentunnel, ist das eine Schlappe für die Regierungen von Stadt und Kanton. Sie hatten das Projekt befürwortet – doch insbesondere in der Stadt war die Ablehnung gross. Das links-grün dominierte Stadtparlament war dagegen und auch aus dem Quartier kam Widerstand. Hauptargument der Gegner: Der Tunnel bringe für viel Geld keine Entlastung, sondern schaffe Platz für mehr Verkehr.

Legende: Die Niederlage interpretieren: Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). SRF

Taxigesetz erhält grünes Licht

Auch das Steuerinitiativen-Doppelpack lehnen die Zürcher Stimmberechtigten laut der aktuellen Hochrechnung ab – und zwar wuchtig. Zur Vorlage der Jungsozialisten, welche die unteren und mittleren Einkommen steuerlich entlasten wollten, sagen 58 Prozent der Stimmberechtigten Nein. Und zu derjenigen der Jungfreisinnigen, welche alle Steuerpflichtigen entlasten wollte, legten sogar 70 Prozent ein Nein in die Urne.

Nur für das Taxigesetz sieht es gut aus. Es dürfte mit 53 Prozent Ja-Stimmen durchkommen. Das neue kantonale Taxigesetz soll zahllose kommunale Regelungen ersetzen. Neu sollen für Fahrdienste wie etwa Uber strengere Vorschriften gelten, so müssen sich die Fahrer etwa registrieren lassen.

Die Zustimmung ist eher überraschend, nur gerade drei Parteien haben für ein Ja gekämpft, nämlich SP, AL und EVP. Bürgerliche und Mitte mit SVP, FDP, GLP und CVP haben sich erfolglos gegen das neue Gesetz gewehrt. FDP-Kantonsrätin Sonja Rueff: «Viele Leute haben Angst vor Uber, sie haben Schauergeschichten gehört, dass die Chauffeure nicht gleich streng kontrolliert werden und glauben, ein Ja zum Gesetz löse alle Probleme.»