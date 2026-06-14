Gemäss SRG-Hochrechnung stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung mit 53 Prozent zu 47 Prozent für eine Änderung des Zivildienstgesetzes.

Der Fehlerbereich der Hochrechnung liegt bei ±2 Prozent.

Bundesrat und Parlament wollen mit der Gesetzesänderung den Wechsel vom Militär in den Zivildienst erschweren. Dagegen wurde das Referendum ergriffen.

«Man kann sagen, dass Zivildienstgesetz ist angenommen» ,sagt Lukas Golder, Politologe bei GFS Bern, zur SRG-Hochrechnung. In den konservativen Gemeinden der Deutschschweiz sei ein Ja zu erwarten gewesen. Doch die starke Mobilisierung in den Städten habe einen Effekt gehabt.

Zivildienstgesetz Eidg. Vorlage: Änderung des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst JA 59.4% 41'043 Stimmen

NEIN 40.6% 28'055 Stimmen Stimmbeteiligung 0% JA-Anteil in %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Kanton wählen Aargau Appenzell Innerrhoden Appenzell Ausserrhoden Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Endresultat Kanton JA % Stimmen

NEIN % Stimmen

Laut Politologe Urs Bieri von GFS Bern folgte die Meinungsbildung einem bekannten Muster von Behördenvorlagen. «Wenn man nicht genau weiss, um was es geht, stimmt man eher Ja», sagt er gegenüber SRF. Man habe dem Ja von Bundesrat und Parlament vertraut – auch, da das Zivildienstgesetz im Vergleich zur Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz» kaum diskutiert wurde.

Massnahmen sollen Zugang zum Zivildienst erschweren

Wer den Militärdienst nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, kann heute ein Gesuch stellen, um in den Zivildienst zu wechseln. Dabei sind 1.5-mal so viele Diensttage zu leisten, wie in der Armee noch verbleiben würden. Wer bereit ist, diese zusätzliche Zeit aufzubringen, belegt damit einen Gewissenskonflikt.

Mit einem Ja zur Vorlage müssen alle Gesuchstellenden nach der Rekrutenschule mindestens 150 Tage Zivildienst leisten, unabhängig davon, wie viele Diensttage ihnen bei der Armee noch fehlen. Wer alle Armeeausbildungstage geleistet hat, kann künftig gar nicht mehr zum Zivildienst wechseln und auf diesem Weg die Schiesspflicht umgehen. Auch für Unteroffiziere und Offiziere gilt in Zukunft der Faktor 1.5 Zivildiensttage pro Militärdiensttag gelten.

Legende: Wer nicht Militärdienst leisten will, kann ein Gesuch stellen, um in den Zivildienst zu wechseln. KEYSTONE/Christian Beutler

Weiter bringt das angepasste Gesetz auch beim Zivildienst eine jährliche Einsatzpflicht. Werden Wechselgesuche während der Rekrutenschule bewilligt, müssen «Zivis» neu ihren langen Einsatz spätestens bis zum Ende des Jahres nach der Zulassung leisten, früher als heute. Und Einsätze, die ein Medizinstudium erfordern, sind künftig nicht mehr erlaubt.

Stärkung der Armee oder kontraproduktiv?

Das Ja-Lager zeigt sich nach den Hochrechnungen erfreut. SVP-Nationalrat Michael Götte sagt: «Der Tag ist noch nicht zu Ende, aber die Erleichterung ist gross.» In den Augen der Befürworterinnen und Befürworter wechseln heute zu viele Dienstpflichtige von der Armee zum Zivildienst. Der Zivildienst sei zur bequemen Alternative zum Militär geworden, obwohl gemäss Verfassung keine Wahlfreiheit zwischen Militärdienst und Zivildienst besteht. So würde der Armee zu viel Personal verloren gehen, sodass die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz gefährdet sei. Auch der Zivilschutz sei von der Entwicklung betroffen.

Die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage sprachen von vierzig Prozent weniger Zivildienstleistenden, die mit der Neuerung fehlen würden. «Zivis» erfüllten wichtige Aufgaben für den sozialen und kulturellen Zusammenhalt: in Heimen, Spitälern, Schulen und im Natur- und Umweltschutz sowie in der Land- und in der Alpwirtschaft. Die geplanten Verschärfungen seien unnötig und kontraproduktiv. Dementsprechend enttäuscht zeigt sich das Nein-Langer. «Ich bin nach wie vor überzeugt, dass man mit den Änderungen den Zivildienst schwächt. Ob die Armee davon profitieren kann, das steht in den Sternen», sagt GLP-Nationalrat Patrick Hässig.