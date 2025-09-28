In der Zentralschweiz wird auch in Gemeinden abgestimmt und gewählt. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Luzern

Luzern: In der Luzerner Innenstadt dürfen Autos wie bis anhin fahren und parkieren. Die Stimmenden haben eine Initiative der Jungen Grünen für Fahrverbote und Aufhebung von Parkplätzen in vier innerstädtischen Quartieren mit einem Nein-Stimmenanteil 58.5 Prozent abgelehnt.

Malters: Die Gemeinde gibt dem örtlichen Fussballverein für das neue Clubhaus einen Teil eines Grundstücks im Baurecht ab. Dies haben die Stimmberechtigten mit einem Ja-Stimmenanteil von 79.9 Prozent beschlossen.

Menznau: Der neue Gemeindepräsident von Menznau heisst Martin Schwegler. Der Mitte-Politiker setzte sich am Abstimmungssonntag gegen den SVP-Kandidaten Patrick Krummenacher durch. Schwegler erhielt 703 Stimmen, sein Gegenkandidat Krummenacher vereinigte 564 Stimmen auf sich.

Reiden: In Reiden wird die Amtszeit der Gemeinderatsmitglieder künftig auf 12 Jahre beschränkt. Die Stimmberechtigten nahmen am Sonntag eine entsprechende Vorlage mit rund 53 Prozent Ja-Stimmen an.

Nidwalden

Obwalden

Schwyz

Reichenburg: Die Stimmberechtigten haben dem Kauf der Liegenschaft Halder zugestimmt, und zwar mit einem Ja-Stimmenanteil von 72 Prozent.

Uri

Silenen: Ein Kreditbegehren über 495’000 Franken für die Instandsetzung der oberen Buchholzstrasse in Silenen wird genehmigt. Der Kredit wurde mit 613 Ja-Stimmen zu 73 Nein-Stimmen angenommen.

Zug

Stadt Zug: Der Zusammenschluss der Stiftung Theater Casino Zug mit der Theater- und Musikgesellschaft Zug wird klar angenommen, mit 8116 zu 577 Stimmen. Dies entspricht einem Ja-Stimmenanteil von 93.36 Prozent.

Risch: Der Objektkredit für den Neubau des Werk- und Ökihofs wird genehmigt. Die Stimmberechtigten sagten Ja zum Objektkredit von rund 44.3 Millionen Franken (Zustimmung rund 80 Prozent) als auch für die Entnahme von 18.5 Millionen Franken aus der allgemeinen Reserve (Zustimmung von rund 78.5 Prozent).

Walchwil: Die Ortsplanungsrevision wird angenommen. 745 Stimmberechtigte sagten Ja, 590 legten ein Nein ein. Die Stimmbeteiligung lag bei 64 Prozent.