«Wir brauchen in der Schweiz einen starken Spieler im Service public», sagte Paul Rechsteiner (SP/SG). Die SRG habe dabei nicht einen subsidiären, sondern einen primären Informations-, Bildungs- und Kulturauftrag. Das heisse durchaus, dass der Service public im Bereich Radio und Fernsehen immer wieder optimiert werden könne und müsse. Die SRG sei aber unverzichtbar in der Position, die sie in der Schweiz habe. «Die SRG ist eine Grundlage der Demokratie Schweiz. Deren Zerstörung würde an den Grundlagen der Demokratie rütteln.»