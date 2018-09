Die Obwaldner Bevölkerung kann am 23. September über eine Vorlage abstimmen, welche Steuererhöhungen und Sparmassnahmen vorsieht. Die SVP verlangte im Kantonsrat, die Vorlage aufzusplitten. «Das Volk ist mündig und kann über beides befinden», sagt Parteipräsidentin Monika Rüegger. So hätte man nachher gewusst, was das Volk wirklich will. «Wenn es jetzt ein Nein gibt, so stehen wir vor einem Scherbenhaufen», sagt Rüegger. Der Antrag auf eine Aufsplittung der Vorlage war im Kantonsrat aber chancenlos. Finanzdirektorin Maya Büchi sagt dazu: «Wir brauchen die Gesamtlösung. Nur mit Sparmassnahmen oder nur mit Steuererhöhungen können wir das Problem nicht lösen.»