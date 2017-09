Der Kanton Solothurn zahlt künftig 15'000 Franken pro Jahr und Arzt an die Weiterbildung von Assistenzärzten an Spitälern.

Die Zustimmung zur kantonalen Vorlage ist mit über 70 Prozent deutlich. Die Stimmbeteiligung liegt bei fast 44 Prozent.

Bei der Abstimmung ging es um eine interkantonale Vereinbarung, mit der die Kosten für die Weiterbildung von Ärzten an Spitälern zwischen den Kantonen ausgeglichen werden sollen. Bislang zahlte der Kanton Solothurn nur für die Ausbildung von Assistenzärzten für die Spitäler auf Solothurner Boden.

Die neue Vereinbarung bedeutet nun, dass der Kanton auch für Assistenzärzte aus dem Kanton Solothurn bezahlt, die in Spitälern in anderen Kantonen arbeiten. Vor Solothurn sind acht Kantone (unter anderem Zürich, St. Gallen und Genf) sowie vier Halbkantone der Vereinbarung beigetragen. Die Vereinbarung tritt in Kraft, wenn 18 Kantone mitmachen.

Der Kanton rechnet mit jährlichen Mehrkosten zwischen 2 und 2,5 Millionen Franken.