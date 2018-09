Insgesamt beteiligen sich die Trägerkantone mit 185 Millionen Franken am Ostschweizer Kinderspital. Dieses Geld soll in 29 Jahren zurückbezahlt werden. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass die Kredite amortisiert werden, aber sicher sei dies nicht, betont der Thurgauer Regierungsrat, Jakob Stark. Es sei deshalb notwendig, dass der Bund die Tarifstrukturen anpasse. Entsprechende Standesinitiativen der Katone St. Gallen und Thurgau wurden in Bern eingereicht. Sie verlangen höhere Tarife für die Leistungen des Kinderspitals.