Nach der Hochrechnung des Kantons wird die Sozialhilfe für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge gestrichen. Auch bei den übrigen kantonalen Vorlagen ist ein Ja zu erwarten.

Die Hochrechnung in Kürze:

Rund 69% der Stimmenden sagen Ja dazu, dass vorläufig aufgenommene Flüchtlinge nur noch Asylfürsorge statt Sozialhilfe erhalten.

Über 70% stimmen der Begrenzung des Steuerabzuges für den Arbeitsweg auf 5000 Franken zu.

Knapp 63% sind dafür, dass die Kapazität im Strassenverkehr nicht verringert werden darf und die Aufhebung von Strasse kompensiert werden muss.

Gut 72% der Stimmberechtigten wollen, dass sich die Gemeinden wieder an den Kosten beteiligen, wenn ein Kind in ein Heim kommt und die Eltern dafür nicht aufkommen können.

Sozialhilfe-Stopp für vorläufig Aufgenommene

Laut Hochrechnung sind 68,7 Prozent der Stimmenden dafür, dass vorläufig aufgenommene Flüchtlinge nur noch Asylfürsorge statt Sozialhilfe erhalten. Das Hauptargument der Kürzungs-Befürworter: Vorläufig Aufgenommene, die Sozialhilfe erhalten, bemühten sich nicht um Arbeit oder Integration, weil sie von dieser Unterstützung bereits gut leben könnten. Anderer Meinung waren zahlreiche Hilfswerke sowie die 26 Städte und Gemeinden, die das Referendum gegen den Entscheid des Kantonsrates ergriffen haben. Sie kritisierten, dass mit dieser Kürzung gleichzeitig auch das Geld für Integrationsmassnahmen wegfalle.

Audio «Sozialhilfestopp: Raphael Golta ist enttäuscht (24.9.2017)» abspielen. Audio «Sozialhilfestopp: Raphael Golta ist enttäuscht (24.9.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Sozialhilfestopp: Raphael Golta ist enttäuscht (24.9.2017) 2:11 min Der Sozialvorsteher der Stadt Zürich hat das Ja aber erwartet, wie er im Interview mit Vera Deragisch deutlich macht.

Begrenzung des Pendlerabzuges

70,2 Prozent der Stimmenden sind laut Hochrechnung für die Begrenzung des Steuerabzuges für den Arbeitsweg auf 5000 Franken. Bisher gab es keinen Höchstbetrag. Die Reform des Steuergesetzes gilt ab 2018. Nur wenige Gemeinde am Rand des Kantons, die vom öffentlichen Verkehr schlecht erschlossen sind, sagten bisher Nein.

Kinderheim-Kosten

Auch bei dieser Vorlage erwartet die Hochrechnung mit 72,4 Prozent Zustimmung ein klares Ja. Damit müssen sich die Gemeinden wieder an den Kosten beteiligen, wenn ein Kind in ein Heim kommt und die Eltern dafür nicht aufkommen können. Die Vorlage stellt die Praxis wieder her, die vor einem Urteil des Bundesgerichtes im Kanton Zürich galt. 67 Gemeinden hatten gegen diesen Beschluss des Kantonsrates das Referendum ergriffen.

Gegenvorschlag Anti-Stauinitiative

Mit einem Verfassungsartikel wird der Kanton verpflichtet, für ein leistungsfähiges Strassennetz zu sorgen. Wir eine Strasse aufgehoben, muss der Kapazitätsabbau in Zukunft im umliegenden Strassennetz kompensiert werden. Es ist der Gegenvorschlag des Kantonsrates zur Anti-Stauinitiative der SVP, die zurückgezogen wurde. Auch bei dieser Vorlage erwartet die Hochrechnung eine klare Zustimmung. Sie fällt mit 62,7 Prozent Ja-Stimmen aber weniger deutlich auzs, als das Ja bei den anderen drei Vorlagen.