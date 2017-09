Die Stimmbevölkerung entscheidet zwei Mal über die Altersvorsorge 2020 sowie über die Ernährungssicherheit. In zahlreichen Kantonen und Gemeinden finden zudem Sachabstimmungen und Wahlen statt. SRF berichtet umfassend im Fernsehen, Radio und online über Ergebnisse, Reaktionen und Analysen.

Das Schweizer Stimmvolk entscheidet, wie und ob das Rentensystem in der Schweiz reformiert werden soll. Dabei geht es um eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen, eine Senkung des Umwandlungssatzes bei den Pensionskassen und mehr Geld für Neu-Rentner in der Höhe von 70 Franken monatlich.

Beim indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit» geht es um eine verfassungsrechtliche Verankerung. Der Bund soll die nötigen Voraussetzungen schaffen, damit die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sichergestellt werden kann.

Sozialhilfe, Gesundheit und Finanzen

Zusätzlich wird in 10 Kantonen über 22 verschiedene Sachgeschäfte entschieden. So befinden zum Beispiel die Stimmbürger im Kanton Zürich über eine Kürzung der Sozialhilfe für vorläufig aufgenommene Asylsuchende. In vier Kantonen geht es um die Finanzen. Uri will beispielsweise das Kantonsspital in Altdorf sanieren und erweitern. Im Baselbiet soll eine bessere Tramverbindung ins Leimental entstehen.

In der Romandie stimmen die Neuenburger über den Bau eines neuen Justizgebäudes ab und die Schaffung eines Einheitswahlkreises. Im Tessin soll an den Schulen ein neues Fach über die Rechte und Pflichten des Bürgers eingeführt werden.

Auf kommunaler Ebene kommt es unter anderem in fünf Städten zu Wahlen in die Stadtregierung. So bewirbt sich Ex-Datenschützer Hanspeter Thür in Aarau um einen Stadtratsposten und in Baden will der alt Nationalrat der Grünen, Geri Müller, Stadtammann bleiben. Bemerkenswerte Sachgeschäfte stehen in der Stadt Zürich auf dem Stimmzettel. Hier geht es unter anderem um den Bau des Bundesasylzentrums in Zürich-West.

Berichterstattung in TV und Radio

Abstimmungssonntag und Deutschland wählt

Das Abstimmungsstudio auf SRF 1 liefert ab 12:30 Uhr Trends, Hochrechnungen, Resultate, Analysen und Reaktionen. Ab 16.00 Uhr finden die Roundtable-Gespräche mit Gewinnern und Verlierern statt.

Um 17:00 Uhr folgt die Präsidentenrunde und ab 18:15 Uhr folgen die Reaktionen aus dem Bundesrat sowie eine Übersicht der Resultate aus den Regionen in einem «Schweiz aktuell extra».

Die Abstimmungssendung moderiert Urs Leuthard, die Präsidentenrunde Nathalie Christen. Die Trends und Hochrechnungen analysiert Politikwissenschaftler Lukas Golder vom Institut gfs.bern.

Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News berichten ab 12:00 Uhr über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen sowie die Urnengänge in Kantonen und Gemeinden. In der Spezialsendung kommen Vertreter der politischen Parteien zu Wort. Um 17.00 Uhr diskutieren die Parteipräsidenten die Abstimmungsergebnisse. Ab 18:00 Uhr folgen im «Echo der Zeit» die Reaktion des Bundesrats, die wichtigsten Stellungnahmen, Interviews und Analysen.

Die Regionaljournale von Radio SRF berichten um 12:00 und ab 13:00 Uhr halbstündlich über die Resultate in den Kantonen und Gemeinden – mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Resultate und Reaktionen in der jeweiligen Hauptausgabe um 17:30 Uhr.

Die Abstimmung im Liveticker

SRF News berichtet ab 11:00 Uhr online mit einem Liveticker auf www.srf.ch/abstimmungen über die neusten Trends, aktuellsten Resultate, Hochrechnungen und Reaktionen. Sämtliche kantonalen und auch wichtige kommunale Ergebnisse sind ebenfalls online abrufbar. Die wichtigsten Entscheide auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene werden im Liveticker vermeldet.

Video- und Audiobeiträge runden das Angebot ab. Die Abstimmungssendungen von Radio und Fernsehen sind als Livestream im Internet abrufbar. Exklusiv online zu sehen sein wird die Medienkonferenz des Bundesrates.

Das gesamte Angebot erhalten Sie auch in der SRF App (App Store bei iTunes und Google Play Store).

In den sozialen Medien liefert SRF ebenfalls einen umfassenden Service. SRF publiziert auf Twitter via @srfnews und auf Facebook jeweils die neusten Resultate. Interessierte können sich mit dem Hashtag #abst17 an der Abstimmungssendung beteiligen.