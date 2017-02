Hauptgrund für die Zustimmung ist wohl, dass es die schwächst mögliche Einbürgerungsvorlage war, die man sich ausdenken konnte. Es geht um schätzungsweise nur 25‘000 junge Menschen, die hier geboren wurden, hier zur Schule gingen, unsere Sprache perfekt sprechen, deren Eltern und Grosseltern bereits in der Schweiz lebten. Eine Überraschung ist jedoch das Ständemehr. Die kleinen Kantone in der Inner- und Ostschweiz, zusammen mit konservativen Mittellandkantone in der Deutschschweiz, überstimmen oft die grossen Stände bei Ausländerfragen. Diesmal nun ist das anders. Alle Wackelkantone wie Graubünden, Wallis, Luzern nehmen die Vorlage offenbar an, möglicherweise auch SVP-Hochburgen wie der Aargau. Offenbar findet eine Mehrheit der Stimmenden dort, dass von Kanton zu Kanton unterschiedliche Einbürgerungsverfahren bei bestens integrierten Leuten wenig Sinn macht und möglicherweise war auch die Gegenpropaganda zu extrem: Burkaplakate gegen junge Menschen, deren Familien bereits in dritten Generation hier leben – das schien offenbar vielen allzu überzogen.