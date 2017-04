Der Strom ist zu billig

In der Schweiz produzieren 1352 Wasserkraftwerke Elektrizität. Insgesamt macht der so generierte Strom fast 60 Prozent der total in der Schweiz hergestellten Elektrizität aus. Doch die Strompreise auf dem freien Markt sind in den letzten Jahren wider Erwarten markant gesunken. Die Rentabilität vieler Wasserkraftwerke hat gelitten.